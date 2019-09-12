Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Girne'de bulunan Mühimmat Bölük Komutanlığı'na ait bir mühimmat deposunda saat 01.30'da henüz tespit edilemeyen nedenle patlama meydana geldiği bildirildi.

Açıklamada, "Patlama sonrası çıkan yangın kontrol altına alınmış ve olay bölgesinin çevre emniyeti tam olarak sağlanmıştır. Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı olayla ilgili gerekli tüm tedbirler alınmış ve oluşturulan inceleme heyeti ile patlamanın nedenini belirlemek üzere derhal çalışmalara başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.