Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya'dan alınan S-400 sisteminin ikinci sevkiyatı tamamlandı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Türkiye’nin hava ve füze savunma ihtiyacının karşılanmasına yönelik S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin tedarik sözleşmesi 11 Nisan 2017’de Rusya Federasyonu ile imzalanmış, sözleşme kapsamında S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin birinci batarya malzemelerinin intikali 12-25 Temmuz 2019 tarihleri arasında tamamlanmıştı.