Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda ikinci olarak gümüş madalya kazanan Sümeyye Boyacı ve aynı yarışta mücadele eden Sevilay Öztürk'ü arayarak başarılarından dolayı tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası 50 metre sırt üstü finalinde ikinci olarak gümüş madalya kazanan Sümeyye Boyacı ve aynı yarışta mücadele eden Sevilay Öztürk ile telefonla görüştü. Sümeyye Boyacı’yı dünya ikinciliği başarısından dolayı tebrik eden Erdoğan, şampiyonada Türkiye'yi temsil eden milli sporcuları Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne davet etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Sevilay Öztürk ve Sümeyye Boyacı'ya tebrik telefonu
15.09.2019 - 14:20 | Son Güncelleme: 15.09.2019 - 14:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda ikinci olan Sümeyye Boyacı ve aynı yarışta mücadele eden Sevilay Öztürk'ü telefonla aradı. Erdoğan, ülkemizi şampiyonada temsil eden sporcuları Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne davet etti.
Etiketler : cumhurbaşkanı erdoğan,Sevilay Öztürk,Sümeyye Boyacı,
650473 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/650473.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER