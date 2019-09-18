Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dahaoğlu, İran’ın en büyük şehri olan başkent Tahran’dan Gazipaşa Alanya Havalimanı’na (GZP) karşılıklı charter uçuşlarının başlayacağını duyurdu. Uçuşların 19 Eylül-25 Ekim arasında haftada 1 kez yapılacağı bildirildi. Konuyla ilgili açıklamada yapan Dahaoğlu, geçtiğimiz yıllarda Nevruz Bayramı kapsamında İran’dan direkt uçuş aldıklarını fakat uzun soluklu planlanan charter seferinin ilk olacağını söyledi.

Dahaoğlu, "20 yıldır Türkiye’ye turist taşıyan Abibal Tour, Tailwind Havayolları ile yaptığı charter anlaşması sonrası İran ve Türkiye sivil havacılık kurumlarından direkt uçuşlar için onay aldı. Bu uçuş izni Alanya’da yaşayan, tatil için şehrimize gelmek isteyenler ve turizm ekonomimiz için oldukça güzel bir haber. Ayrıca GZP-İran arasında karşılıklı sefer düzenlemek isteyen diğer şirketleri de cesaretlendirecek önemli bir gelişme. Uçuşlar, 168 yolcu kapasiteli Boeing 737-400 model uçaklarla yapılacak. 1 Ocak itibariyle 31 Ağustos tarihine kadar 53 bin 590 İranlı turist Türkiye’ye giriş yaptı. Karşılıklı seferlerle bu sayının kat kat artmasını bekliyoruz” ifadelerine yer verdi.