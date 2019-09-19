Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Evlatlarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını iddia eden ailelerin sesi gün geçtikçe çığ gibi büyüyor. Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemine katılan aile sayısı, eylemin 17’inci gününde 41’e yükseldi. 2015 yılında oğlu Onur Han’ın 24 yaşındayken terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını iddia edilen anne Selma Han, HDP Diyarbakır il binası önüne gelerek oturma eylemine katıldı. Selma Han “Diyarbakır’a Muş’un Varto ilçesinden geldim ve oğlumun Türkiye’ye gelmesini istiyorum. Oğlum geçtiğimiz yıl aradığında Suriye’de olduğunu söyledi bana. Her nerede olur ise olsun gelsin teslim olsun” dedi.



OKURKEN KAÇIRDILAR

Muş’tan gelen anne İkram Gürtürk, Kürtçe yaptığı konuşmada, oğlu Musa’nın beş sene evvel liseye gitiği dönemde 18 yaşındayken kaçırıldığını söyledi. Gürtürk, kalp krizi geçiren eşinin hasta, kendisinin de gözlerinde rahatsızlık olduğunu ifade ederek şöyle konuştu: Oğlumuzu istiyoruz, oğlumuzu getirsinler. Bize yardım edilmesini istiyoruz. Çok fakiriz, ciğerimiz yanıyor. Oğlum okul okuyordu, onu kandırıp götürdüler. Artık hiçbir annenin yüreği yanmasın. Artık dayanacak gücümüz kalmadı.



YEDİ GÜN YEDİ GECE AYIRMAYACAĞIM

Oturma eylemine 17 yaşında dağa kaçırılan oğlu Ramazan için katılan Mevlüde Üçdağ, dört senedir evladına hasret olduğunu söyledi. Üçdağ, 5 çocuk annesi olduğunu, dördünü evde bırakarak kaçırılan oğluna kavuşmak için eyleme katıldığını belirterek “Koç keseceğim, yeter ki oğlumu göreyim. Onun için her şeyi yaparım” dedi. Üçdağ, “Oğlum Kur’ân-ı kerim okur, namaz kılardı. Oğlumun dönüşü için adak adadım. Oğluma kavuştuğumda yedi gün yedi gece beraber yatıp onu kucağımdan ayırmayacağım. İnşallah bu hayalim gerçekleşir” diye konuştu.