Kasım celbi (99/4) askerlik yerleri belli oldu. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü, Kasım ayında vatani görevini yapacak vatandaşların askerlik yerlerinin açıklandığını duyurdu.
ASKERLİK YERİ SORULAMA
Askerlik yeriniz hakkında e-devlet'e giriş yaparak bilgi alabilirsiniz. e-devlet sistemine giriş şifreniz yoksa, PTT şubelerinden kimliğiniz ile şifre edinebilir, askerlik yerinizi öğrenebilirsiniz.
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MSB'DEN AÇIKLAMA
1. Ekim, Kasım ve Aralık 2019 celp ve sevk dönemleri sınıflandırma sonuçları açıklanmıştır.
2. Ekim 2019 celp ve sevk döneminde silahaltına alınacaklar sevk evrakını; 23 Eylül - 30 Eylül 2019 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden, 23 Eylül - 01 Ekim 2019 tarihleri arasında askerlik şubelerinden,
3. Kasım 2019 celp ve sevk döneminde silahaltına alınacaklar sevk evrakını; 15 Ekim - 31 Ekim 2019 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden, 15 Ekim - 01 Kasım 2019 tarihleri arasında askerlik şubelerinden,
4. Aralık 2019 celp ve sevk döneminde silahaltına alınacaklar sevk evrakını; 15 Kasım - 01 Aralık 2019 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden,15 Kasım - 02 Aralık 2019 tarihleri arasında askerlik şubelerinden alabileceklerdir.