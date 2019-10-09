Milli Savunma Bakanlığından, Barış Pınarı Harekatı kapsamında Fırat'ın doğusuna kara harekatının başladığı bildirildi. Milli Savunma Bakanlığının Twitter adresinden yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve Suriye Milli Ordusu, Barış Pınarı Harekatı kapsamında Fırat'ın doğusuna kara harekatına başladı." ifadeleri kullanıldı.
Kara harekatı başladı
09.10.2019 - 22:21 | Son Güncelleme: 09.10.2019 - 22:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türk askeri Fırat'ın doğusuna 4 noktadan giriş yaptı.
Etiketler : son dakıka,
655337 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/655337.aspx
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