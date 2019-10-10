Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karadan ve havadan da atışlarla destek verilen operasyonda karadan giren Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ve Milli Suriye Ordusu ile YPG/PKK'lı teröristler arasında zaman zaman sıcak temas sağlanıyor.

Öte yandan teröristlerin İHA ve Savaş uçaklarının görüş mesafesini kapatmak için lastik yaktıkları görülüyor.

Sınırda çatışma sesleri yükseliyor