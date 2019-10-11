Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye’nin Kuzeyinde faaliyet gösteren PKK/KCKPYD/YPG ve DEAŞ terör örgütünün sözde hakimiyetine son vermek ve güvenli bölge temin etmek amacıyla 9 Ekim 2019’de başlatılan Barış Pınarı Harekatını protesto etmek amacıyla İstanbul genelinde korsan gösteri, yürüyüş ve eylem gerçekleştirebilecek PKK yanlısı kişilere yönelik çalışma başlatıldı. Bölücü terör örgütü PKK’nın gençlik kanadı DGH içinde faaliyet yürüten 14 örgüt üyesinin yakalanması için Terörle Mücadele Şube polisi tarafından 11 farklı ilçede düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 8 şüpheli yakalandı. Örgüt üyelerinin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyaller ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Firari 6 şüphelinin yakalanması için operasyonlar devam ediyor.