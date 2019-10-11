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MSB: Teröristlerle girilen çatışmada 1 asker şehit oldu
11.10.2019 - 17:03 | Son Güncelleme: 11.10.2019 - 17:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB:"Barış Pınarı Harekât Bölgesinde 11 Ekim 2019 tarihinde PKK/YPG’li teröristlerle çıkan çatışmada bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz."
Etiketler : şehit,barış pınarı harekatı,
655748 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/655748.aspx
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