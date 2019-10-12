PKK/YPG terör örgütünün kontrolündeki Suriye’nin kuzeyine yönelik düzenlenen Barış Pınarı Harekatı’na takviye amacıyla sınır hattına çok sayıda Suriye Milli Ordu askeri ile silahla donatılmış arazi araçları gönderildi. Akçakale ilçesinden çıkan konvoy, Ceylanpınar istikametine doğru ilerledi. Yol üstünde bekleyen vatandaşlar da Türk bayrağı açarak askerlere sevgi gösterisinde bulundu. Onlarca otobüs ve çok sayıda arazi aracıyla sınır hattına giden Suriye Milli Ordu askerlerinin Tel Abyad’a doğru ilerleyecekleri öğrenildi.
Sınıra Suriye Milli Ordu askeri ile silahla donatılmış arazi aracı gönderildi
12.10.2019 - 00:38 | Son Güncelleme: 12.10.2019 - 00:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinden sınır hattına çok sayıda Suriye Milli Ordusu askeri ile silahla donatılmış arazi aracı gönderildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Suriye Milli Ordu askeri,sınır,
655813 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/655813.aspx
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