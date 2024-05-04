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Aktarmasız İstanbul-Sivas YHT seferleri başladı! Süre 7 saate indi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Aktarmasız İstanbul-Sivas YHT seferleri başladı! Süre 7 saate indi

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sivas-İstanbul arasında aktarmasız Yüksek Hızlı Tren seferleri bu sabah başladı. Ekspres seferlerle İstanbul-Sivas arası 7 saatte düştü.

Aktarmasız Sivas-İstanbul seferleri bu sabah başladı.

483 yolcu kapasitesine sahip ekspres tren, İstanbul'dan saat 08.40'ta yola çıktı. Seferin, trenin 15.58'te Sivas'a ulaşmasıyla son bulması planlanıyor. Diğer yandan Sivas'tan da saat 13.00'te hareket edecek tren, akşam 20.08'de İstanbul'a ulaşacak.

7 SAATE İNDİ

Böylece İstanbul-Sivas seferi 7 saat 18 dakika, Sivas-İstanbul seferi ise 7 saat 8 dakikaya inmiş oldu. Ekspres YHT'ler, Sivas-İstanbul arasında; Yozgat, Kırıkkale, Ankara, Eskişehir, Arifiye ve Pendik'te duracak. İlerleyen günlerde yolcu taleplerine göre değişiklik yapılabilecek.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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