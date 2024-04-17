İstanbul-Sivas hattında yeni dönem: Aktarmasız YHT seferleri başlıyor

İstanbul-Sivas arasında yeni dönem başlıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, aktarmasız yüksek hızlı trenlerde ilk seferin 4 Mayıs'ta gerçekleştirileceğini duyurdu. Böylelikle İstanbul-Sivas seferi 7 saat 18 dakika, Sivas-İstanbul seferi ise 7 saat 8 dakika sürecek.

Sivas ve Ankara'dan yüksek hızlı tren (YHT) ile seyahat eden yolculardan gelen aktarmasız Sivas-İstanbul sefer talebi doğrultusunda çalışmaların tamamlandı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu şunları kaydetti:

"Sivas-İstanbul aktarmasız yüksek hızlı tren (YHT) seferleri başlayacak. Sivas'tan 4 Mayıs saat 13.00'te hareket edecek YHT'miz ekspres ve aktarmasız İstanbul'a devam edecek. 483 yolcu kapasitesine sahip setler kullanılarak işletilecek ekspres trenlerimiz İstanbul'dan da 08.40'ta hareket edecek, Sivas'a 15.58'de varacak, Sivas'tan 13.00'te hareket edecek ve İstanbul'a 20.08'de ulaşacak."

İSTANBUL'DAN SİVAS 7 SAAT 18 DAKİKA

Uraloğlu, İstanbul-Sivas seferinin 7 saat 18 dakika, Sivas-İstanbul seferinin ise 7 saat 8 dakika süreceğini belirterek, "Ekspres YHT'ler, Sivas-İstanbul arasında Yozgat, Kırıkkale, Ankara, Eskişehir, Arifiye ve Pendik'te duracak. İlerleyen günlerde yolcu taleplerini dinleyeceğiz, gerekli değerlendirmeleri yaparak işletme planı değişiklikleri yapacağız" değerlendirmesinde bulundu.