Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fırat Kalkanı Harekâtı ile özgürleştirilen Suriye’nin Halep şehrine bağlı Azez ilçesi yakınlarındaki TSK üssüne terör örgütü PKK/PYD Tel Rıfat’tan havanlı saldırı düzenlendi. Havan mermilerinin isabet ettiği üs bölgesinde 5 asker yaralandı. Yaralı askerler ambulanslarla Kilis’teki hastaneye götürüldü. Burada tedaviye alınan askerlerden Uzman Onbaşı Yunus Mermer (25) ile Uzman Çavuş Abdülhamit Bilgen (30) şehit oldu. Tel Rıfat’taki operasyon sırasında da önceki gün yaralanan Uzman Çavuş Hacı Bebek’in (44) şehit haberi geldi.

Azez şehidi Bilgen’in şehadet haberi Bilecik’in Bozüyük ilçesindeki baba evine kor gibi düştü. Aslen Diyarbakır Erganili olan Bilgen’in şehit olduğu gün doğum günü olduğu öğrenildi. Şehit Yunus Mermer’in acı haberi de Konya’nın merkez Meram ilçesinde yaşayan baba Recep ve anne Necla Mermer’e verildi. 2018 yılında göreve başladığı ve nişanlı olduğu öğrenilen Şehit Mermer’in sosyal medya üzerinden paylaştığı “ölümün yaklaştığını bile bile zamanın geçmesini isteyenler ya askerdir ya da mahkûm” paylaşımı yürek burktu. Barış Pınarı şehidi Kahramanmaraşlı Uzman Çavuş Hacı Bebek’in evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Önceki gün şehit olan Astsubay Çavuş Ahmet Topçu’nun ailesi de Ankara’da kurulan çadırda taziyeleri kabul etti.