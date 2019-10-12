Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, gelen mesajlardan bazılarını paylaştı:

¥ “Barış Pınarı Harekâtı’nda ben de görev yapmak istiyorum. Epilepsi hastasıyım ama en azından yemekte yardım ederim.”

¥ “Otuz üç senedir bu topraklarda yaşamaktayım. Ben, eşim ve birisi 13, diğeri altı yaşında olmak üzere iki erkek evladımın boğazından devletimin şerefli ekmeği geçiyor. Bu vatanın bekası için devletimizin, kahraman askerimizin sonuna kadar yanında olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Zeytin Dalı Harekâtı’nda da yazmıştık, nasip olmadı. Şimdi ise Barış Pınarı Harekâtı’nda kahraman ordumuzun bir ferdi olarak vatanımızın güvenliği için ailemle birlikte bu harekâta katılmayı talep ediyorum”

¥ “2011 model, tüm bakımlarını yeni yaptırdığım aracım son derece temizdir. Daha önce hiç arazide kullanmadım. Harekât sebebiyle ihtiyaç bulunması ya da ileride ihtiyaç olabilme ihtimali gereğince aracımı uygun göreceğiniz, devletimin ilgili birimine, hiçbir şekilde geri istemeden hibe ediyorum.”