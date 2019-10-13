Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Millî Ordusu’nun (SMO) Fırat’ın doğusuna gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekâtında teröristlere ağır darbe vuruluyor. Operasyonun dördüncü gününde Türk ordusu, sabah saatlerinden itibaren Resulayn civarındaki terör örgütü PKK/YPG unsurlarını obüslerle vurmaya başladı. Öğleden sonra ise SMO askerleri harekete geçerek, Resulayn’a doğru ilerledi. Yaşanan çatışmanın ardından terör örgütü militanları ağır kayıp vererek Resulayn’dan çekilmek zorunda kaldı. Milli Savunma Bakanlığı da açıklama yaparak, “Barış Pınarı Harekatı kapsamında devam eden başarılı operasyonlar neticesinde Fırat’ın doğusundaki Resulayn meskûn mahali kontrol altına alındı” ifadelerini kullandı. Bakanlık, operasyonda öldürülen teröristlerin sayısının 415’e yükseldiğini de bilirdi.

M-4 YOLUNA ULAŞTIK

Bu arada SMO askerleri, Menbiç’ten Kamışlı’ya uzanan stratejik öneme sahip M-4 kara yoluna ulaştı. Fırat’ın batısından Suriye-Türkiye-Irak sınırı üçgenindeki Kamışlı’ya uzanan bu yol YPG/PKK’nın en önemli lojistik hattı olarak biliniyor. Sınırımıza 30 kilometre uzaklıktaki yolun alınmasıyla, teröristlerin ticari faaliyetleri de engellendi. M-4 yolunun TSK/ SMO’nun kontrolüne geçtiğinden haberi olmayan teröristler, kontrol noktasında yakalandı.

BROŞÜRLER DAĞITILIYOR

SMO askerlerinin Tel Abyad’a yönelik ilerleyişi sürerken, Türk Silahlı Kuvvetleri, sivilleri aydınlatmak amacıyla Tel Abyad’da Arapça ve Kürtçe yazılı broşürler dağıttı. Broşürde “Terör örgütlerinin kaldığı yerlerde kalmayınız. Terör örgütü PKK/PYD’nin yanında savaşmayın. Barışı sağlamak için buradayız. Yıllarca terör örgütleri yüzünden çok kötü olaylar yaşadık, bizim hedefimiz onlar. Size zarar vermeyeceğiz. Dertlerin, hüzünlerin bitmesi ve bölgeyi terörden temizlemek için çabalıyoruz” ifadeleri yer aldı.

ARAPLAR YPG’DEN KAÇIYOR

Öte yandan YPG/PKK’nın baskıyla silah altına aldığı Araplar örgütten kaçmaya başladı. Örgütün uzun zamandır bölgede baskı kurarak Arap aşiretlerini korkutması sebebiyle aşiretlerin çoğu YPG/PKK’nın gençleri silah altına alma ısrarına direnemiyordu. Ancak Barış Pınarı Harekatı ile aşiretler üzerindeki baskı kırıldı ve yüzlerce Arap genç PKK’nın kontrolü kaybetmesini fırsat bilip Aynularab ve Menbiç kırsalındaki yerlerini terk ederek güvenli olarak gördükleri yerlere gitti.

TRUMP'TAN YAPTIRIM İMZASI

Barış Pınarı Harekâtı sebebiyle ülkesinde büyük baskı gören ABD Başkanı Donald Trump yeni bir açıklamada bulundu. “Türkiye ile çok iyi bir ilişkimiz var, onlar bizim NATO müttefikimiz. Ama onların birçok insanı öldürmesini istemiyorum” dedi. ABD’nin büyük bir ekonomik gücü olduğunu belirten Trump, “Türkiye yapmaması gereken bir şeyi yaparsa, daha önce çok az ülkenin gördüğü türden yaptırımlar uygularız” diyerek Türkiye’ye yönelik yaptırım getirme yetkisi tanıyan başkanlık kararnamesini imzaladı. ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, ancak yaptırımların şu anda uygulanmayacağını duyurdu.