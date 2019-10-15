Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Nüfusunun büyük kısmı Arap idi. İlçeye bağlı 368 köyün, 10’u Türkmen, 5’i Ermeni, 68’i Kürt ve geriye kalanı Arap kökenliydi. Şehir merkezinin nüfusu 40 bin idi. Köylerle birlikte toplam nüfus 210 bini buluyordu. Suriye iç savaşının birinci yılında Özgür Suriye Ordusunun kontrolüne geçen Tel Abyad, ikinci yılında DEAŞ’ın sonra YPG’nin işgaline uğradı. Terör işgali, Türkiye’nin başlattığı Barış Pınarı Harekatıyla son buldu. Tel Abyad ilçe merkezine giren Suriye Millî Ordusu’nun Tel Abyadlı askerlerinin sıla hasreti bitti. Suriye Millî Ordusu komutanları sevinç gözyaşları döktü. Komutan “Altı sene sonra buraya döndük. Şanlı Tel Abyad. Darısı Tel Rıfat’ın kurtarılmasına. Allah şehitlerimize rahmet eylesin.” ifadelerini kullandı. Akrabasına kavuşan Tel Abyadlı bir asker sevincini “Şu an ablamın oğlu ile beraberim. Onları görmeyeli 6 yıl olmuştu. Çok şükür. Allah’ın izniyle evimize döndük” diye dile getirdi. Çocuklar, askerlerin dağıttığı şekerleri kameraya göstererek mutluluklarını yansıttı. Türkiye’deki Tel Abyadlılar da dönüş hazırlıklarına başladı.