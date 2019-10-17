Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Ülkemizin teröre karşı global düzeyde vermiş olduğu mücadele sebebiyle itibarsızlaştırılmaya çalışıldığını görüyoruz. Milli takımımızın son karşılaşmalardaki futbolcularımızın sevinci vesilesiyle samimi bir şekilde ifade ettikleri selamın nerelere çekildiğini hep birlikte gördük." dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, "Futbolda dünya şampiyonu olmuş Fransa'nın, futboldaki gücü herkes tarafından malum olan bir ülkenin böyle manipülatif hamlelerle algı operasyonlarına girdiğini görüyoruz. Buna gençlerimizin, halkımızın, her kesimin en güzel cevabı verdiğini de görüyoruz. Millet olarak tıpkı bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de hiçbir oyuna asla prim vermeyeceğimize inanıyoruz." diye konuştu.