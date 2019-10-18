Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bugün ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Akar, Esper görüşmesinde, Türkiye ile ABD arasında 17 Ekim 2019 tarihinde üzerinde mutabakata varılan; Güvenli Bölge'nin tesisine yönelik çalışmanın, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı çerçevesinde, başarılı olmasının hedeflendiği vurgulandı.