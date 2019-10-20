Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Operasyonlara Türkiye ile ABD arasında varılan anlaşmayla 120 saat ara verilmesinin ardından sessizliğin hâkim olduğu bölgede Mehmetçik, hayatın normalleşmesi maksadıyla çalışmalarını sürdürüyor. Mehmetçik, Resülayn’ın batısındaki Tel Halaf köyünde yıllarca terör örgütünün zulmüne maruz kalarak yaşama mücadelesi veren insanlarla buluştu. YPG/PKK işgalinden kurtarılan Tel Halaf halkına yardım elini uzatan Mehmetçik, ekmek ve gıda dağıtımı yapılan köyde çocukları çikolata ve şekerle sevindirdi.