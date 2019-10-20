Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tokat’ın Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşçu köyünde yaşayan şehit Piyade Onbaşı Sefa Fındık’ın (22) ailesine acı haber Yeşilyurt Kaymakamı Muhammet Sait Baytok ve askeri yetkililer tarafından verildi. Acı haberi alan şehidin yakınları metanetini korumaya çalışırken, şehidin evi ve köy Türk bayrakları ile donatıldı. Çiftçilikle geçimini sağlayan İsmail ve Özgür çiftinin 4 çocuğundan tek erkek evladı olan şehidin bekar olduğu öğrenildi. Yaklaşık 1 yıldır görev yaptığı kaydedilen şehidin cenazesinin Pazartesi günü köyünde toprağa verilmesi bekleniyor.





