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Bakan Soylu açıkladı! Bu yıl 12 bin olay aydınlatıldı, 16 bin kişi adalete teslim edildi
04.11.2019 - 09:46 | Son Güncelleme: 04.11.2019 - 09:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Sadece Emniyet Jandarma entegrasyonunda faili meçhul olayları aydınlatma sayısı 12 bine ve yakalanan kişilerin adalete teslim etme sayısı 16 bine yükseldi" dedi.
Etiketler : bakan soylu,
660442 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/660442.aspx
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