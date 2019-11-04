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MSB: Suriyeli kardeşlerimiz evlerine dönebilirler
04.11.2019 - 14:49 | Son Güncelleme: 04.11.2019 - 14:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB: "Barış Pınarı Harekâtı ile PKK/YPG terör örgütünün Tel Abyad ve Rasulayn’daki baskı ve zulmü sona erdirilmiş, Türkiye’ye sığınan Suriyeli kardeşlerimizin gönüllü ve güvenli olarak evlerine ve topraklarına dönmelerinin yolu açılmıştır."
Etiketler : resülayn,msb,
660500 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/660500.aspx
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