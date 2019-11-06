Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, “Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğümüz tarafından 15-21 Ekim tarihleri arasında alınan burs/kredi başvuruları için değerlendirme süreci devam etmektedir. Sürecin ardından sonuçlar www.yurtkur.gsb.gov.tr resmi sitemizden ve resmi sosyal medya hesaplarımızdan duyurulacaktır” denildi.
KYK Genel Müdürlüğünden burs ve kredi açıklaması
06.11.2019 - 23:20 | Son Güncelleme: 06.11.2019 - 23:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü, 15-21 Ekim tarihleri arasında alınan burs/kredi başvuruları için değerlendirme sürecinin devam ettiğini açıkladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : kyk,kredi,burs,açıklama,story_,
661010 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/661010.aspx
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