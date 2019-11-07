Ayrıntılar geliyor...
Ağrı kırsalında 8 terörist etkisiz hale getirildi
07.11.2019 - 15:24 | Son Güncelleme: 07.11.2019 - 15:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanlığı:"İç güvenlik operasyonları kapsamında; Ağrı kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 8 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.Bölgede operasyonlar devam etmektedir."
Etiketler : terörist,
661138 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/661138.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER