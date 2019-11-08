Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İki terörist Türkiye’yi sarsan terör saldırılarının failleri olarak aranıyordu. İşte o saldırılar:

∂ 17 Şubat 2016’da Ankara Merasim Sokak’ta Genelkurmay servis araçlarına düzenlenen saldırı: 29 şehit.

∂ 7 Haziran 2016’da İstanbul Vezneciler’de çevik kuvvet servis araçlarına düzenlenen saldırı: 5 polis ve 7 vatandaş şehit.

∂ 10 Aralık 2016’da İstanbul Beşiktaş’ta Vodafone Stadı çevresinde emniyet tedbiri alan güvenlik güçlerine yapılan bombalı saldırı: 36 polis ve 8 sivil şehit.

∂ 17 Aralık 2016’da Kayseri’de askerî servis aracına düzenlenen saldırı: 15 asker şehit.

∂ Sözde Amed Eyalet Komutanı (Hejar Çelik), sorumlu düzeyde tüm eylemlerin planlayıcısı ve aktif katılımcısı oldu.

SOYLU: İNTİKAM ALINDI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter’dan konuyla ilgili şu paylaşımda bulundu: “Bu akşam rahat uyuyacağım. Uzun zamandır peşindeydik. İnönü Stadı, Merasim Sokak, Kayseri, İstanbul; hepsinin intikamı alındı. Bu kırmızı başka kırmızı... Şükürler olsun. Bu olmadan gitseydim. Gözüm açık giderdim.”