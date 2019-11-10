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Erzincan'da jandarmadan terör örgütüne büyük darbe!
10.11.2019 - 13:36 | Son Güncelleme: 10.11.2019 - 13:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Erzincan-Tunceli sınırında Karadeniz Bölgesi'ne geçiş hattındaki lojistik desteği kesmek maksadıyla icra edilen Kıran-4 Operasyonu'nda bölücü terör örgütüne büyük darbe vuruldu. Operasyon kapsamında 48 ayrı noktada 30 sığınak ve mağara ile 14 barınak imha edildi
Etiketler : erzincan,terör,
661687 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/661687.aspx
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