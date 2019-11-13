Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA

Sağlık Bakanlığı 2020 yılı bütçe görüşmelerinde konuşan Fahrettin Koca’nın sunumunda öne çıkan başlıklar şöyle:

SİGARAYA GİZLİLİK: Sigaranın insanlar nazarında cazip bir nesne olmaması, itici-tiksindirici hâle gelmesi için çalışıyoruz. Açık alan kavramını yeniden düzenlemek üzere çalışıyoruz. Sigara içilen ortamları temizleyerek sigarayı görünür olmaktan çıkarmayı hedefliyoruz.

ŞİDDETE CEZA YETMEZ: Sağlık çalışanlarına uygulanan şiddette, cezaların uygulanmadığını, ötelendiğini, paraya çevrildiğini görüyoruz. Cezai yaptırımların yanı sıra; aşırı iş yükünün azaltılması, tazminat tehdidinden kurtulma ve hasta hekim iletişimini geliştirici eylemlerin hayata geçirilmesi dâhil bir dizi eylem planı hazırlandı.

ÜÇ ŞEHİR HASTANESİ: Genel Bütçe kaynaklarıyla 6 bin 100 yatak kapasiteli üç şehir hastanesi (Ordu, Sakarya ve İstanbul Sancaktepe) için proje ihale ilanına çıkıldı. Yine Genel Bütçeden yapmayı planladığımız 6 bin 300 yatak kapasiteli 7 şehir hastanesi (Denizli, Samsun, Trabzon, Aydın, Diyarbakır, Antalya, Rize) projesi hazırlık aşamasında.

AŞIDA ORAN YÜZDE 98: Aşı reddinin dünyada ve ülkemizde tartışıldığı bir dönemde, Sağlık Bakanlığı olarak önemli bir başarıya imza attık. Aşı oranlarımızı yüzde 96’dan 98’e çıkardık. BCG (Verem) aşısında oranımızı yüzde 93’ten, 96’ya; 5’li karma aşıda ise yüzde 96’dan 98’e yükselttik.

YERLİ İLAÇLAR ARTIYOR: Yerli ürün kullanımını önemsiyoruz. 2018’de tüketilen her 100 kutunun 83’ü ülkemizde üretiliyor. Katma değeri daha yüksek ürünleri yerelleştirerek değer bazında daha yüksek rakamlara ulaşmayı hedefliyoruz. Bu yıl içinde yerli ilaç kullanımımız değer bazında yüzde 46’dan yüzde 48,5’ e çıktı. 2016 yılından bu yana 623 ilaç yerelleşme kapsamına alındı. Toplam 3,7 milyar TL değerinde yerelleşme gerçekleştirildi.