Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mardin'de terör soruşturması kapsamında Savur, Derik ve Mazıdağı ilçelerinin HDP'li belediye başkanlarının da aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında Mazıdağı Belediye Başkanı Nalan Özaydın, Savur Belediye Başkanı Gülistan Öncü ve Derik Belediye Başkanı Mülkiye Esmez'in de aralarında bulunduğu bazı şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Güvenlik güçlerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda, Özaydın, Öncü ve Esmez ile bazı belediye çalışanlarının da aralarında yer aldığı 10 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Suruç Belediye Başkanı Çevik, terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir terör soruşturması kapsamında kent genelinde 17 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Polis ekipleri, aralarında Suruç Belediye Başkanı Çevik'in de bulunduğu 14 kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan Çevik ve diğer zanlılar, ifadeleri alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ne götürüldü.

Bu arada, Suruç Belediyesi binası çevresinde önlem alan ve personeli binaya almayan polis ekipleri, içeride arama başlattı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturmayla ilgili yapılan açıklamada da "Başsavcılığımızca yürütülmekte olan soruşturma kapsamında, Suruç Belediye Başkanı Hatice Çevik PKK/KCK bölücü terör örgütünün propagandasını yapmak suçundan gözaltına alınmış olup, terör örgütüne yardım iddiaları da dahil olmak üzere kapsamlı şekilde soruşturması yürütülmektedir." ifadesine yer verildi.

Mardin'deki 3 belediyeye kayyum atandı

Mardin'de terör soruşturması kapsamında HDP'li Mazıdağı Belediye Başkanı Nalan Özaydın, Savur Belediye Başkanı Gülistan Öncü ve Derik Belediye Başkanı Mülkiye Esmez'in yerine görevlendirme yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında Mazıdağı Belediye Başkanı Nalan Özaydın, Savur Belediye Başkanı Gülistan Öncü, Derik Belediye Başkanı Mülkiye Esmez'in "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan gözaltına alındığı hatırlatıldı.

Özaydın, Öncü ve Esmez'in haklarında devam eden adli işlem süreçleri göz önünde bulundurularak Anayasa'nın 127. maddesi ile 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 47. maddesine istinaden İçişleri Bakanlığının onayı ile geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırıldığı ifade edilen açıklamada, Belediye Kanunu'nun 45. ve 46. maddeleri uyarınca üç belediyeye görevlendirme yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, Özaydın'ın yerine Mazıdağı Kaymakamı Muhsin Duran Kalkan, Öncü'nün yerine Savur Kaymakamı Bayram Türker, Esmez'in yerine de Derik Kaymakamı Hakan Kafkas, Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiği kaydedildi.

Suruç Belediyesi'ne kayyum atandı

Terör operasyonu ile HDP'li Belediye Başkanı Hatice Çevik'in gözaltına alındığı Suruç'ta Kaymakam Kenan Aktaş, kayyum olarak atandı.

Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Şanlıurfa ili Suruç Belediye Başkanı Hatice Çevik hakkında “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma ve Terör Örgütü Propagandası Yapmak” suçlarından Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının 2019/11034 sayılı soruşturma dosyasının devam ettiği ve bu kapsamda gözaltına alındığı anlaşılmıştır. Şanlıurfa ili Suruç Belediye Başkanı Hatice ÇEVİK, hakkında devam eden adli işlem süreçleri göz önünde bulundurularak Anayasanın 127 nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47.nci maddelerine istinaden İçişleri Bakanlığının 15.11.2019 tarihli onayı ile geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırılmış; Belediye Kanununun 45 inci maddesi uyarınca yine Belediye Kanununun 46 ncı maddesi kapsamında Suruç Kaymakamı Kenan Aktaş Suruç Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir" denildi.