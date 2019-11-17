Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2015’te 19 yaşındayken kaçırılan oğlu Erkan için nöbet tutan Fahrettin Akkuş, HDP’lilere tepki gösterdi. Baba Akkuş “Ben 75 gündür çocuğum geri getirilmesi için buradayım. HDP’lilerden bizimle görüşen olmadığı gibi parti binasını terk ettiklerini açıkladılar. 75 gün değil, 75 yıl da geçse biz burada olacağız. Çocuklarımız gelinceye kadar buradan ayrılmayacağız” dedi.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren ailelere destek ziyaretleri de sürüyor. Diyarbakır’da görev yapan 50 kadın öğretmen, ailelerle görüşerek acılarını paylaştı. Öğretmenlerden Şirine Eronat anneleri tele-vizyonda izlediklerinde içlerinin sızladığını, onların yanlarında olduklarını göstermek için ziyareti gerçekleştirdiklerini söyledi. Eronat “Terör örgütü tarafından kaçırılan çocuklar şu anda dağda değil, okulda olması ve bir meslek sahibi olmak için çabalaması gerekirken ailelerinden koparıldı. Annelerin yanlarında olduğumuzu göstermek için eğitimci olarak buradayız” diye konuştu.