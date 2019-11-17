Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ersoy, yaptığı açıklamada, terörle mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini söyledi. Sağlanan huzur ortamının kalıcı hâle gelmesi için operasyonların aralıksız devam ettiğini ifade eden Ersoy, bu kapsamda yürütülen operasyonlara ilişkin şöyle konuştu:

Yaz döneminde yaptığımız Kıran-1, Kıran-2, Kıran-3 operasyonlarıyla çok başarılı sonuçlar elde ettik. Terör örgütü tarihinin en zayıf ve güçsüz günlerine geldi. Kıran-4, Kıran-5, Kıran-6 operasyonlarını da başlattık, devam edecek. Sahada güvenlik güçlerimizin ayak basmadığı hiçbir nokta kalmadı. Bu huzur ve güven ortamının devam etmesi, kalıcı hale gelmesi için jandarmamızla, polisimizle, özel harekâtımızla, güvenlik korucularımızla yer yer ihtiyaç olduğunda Mehmetçiğimizle tüm sınırlarımızın içinde ve dışında devletimizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğüne, varlığımıza, huzur ve güvenliğimize kastetmeye çalışan bütün terör unsurlarına karşı aynı kararlılıkla mücadelemize bundan sonra da devam edeceğiz. Yaz-kış aralıksız devam eden operasyonlar sayesinde bölgede sağlanan huzurla her alanda gelişme kaydedildi.