Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül'den itibaren farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi yapan 56 ailenin umutlu bekleyişi 78’inci gününe girdi. İstanbul'da yaşayan Şevket-Fatma Bingöl çifti, 2014'te Arnavutköy'de 'Bana iş buldular, işe gidiyorum' diyerek evden çıkıp dönmeyen oğulları Tuncay (19) için 78 gündür evlat nöbeti tutmaya devam ediyor. Baba Şevket Bingöl, evlatları gelinceye kadar nöbetlerini devam ettireceklerini belirterek, “Biz 78 gündür burada nöbetteyiz. 78 gün değil, 78 yıl da geçse biz burada olacağız. HDP’lilerden her hangi bir ses seda yok. Bizlere herhangi bir açıklama yapmış değiller. Bizlerden kaçmaya devam ediyorlar ve 78 yılda geçse burada evlatlarımızı bekleyeceğiz" dedi.

Mecliste komisyon kurulması taleplerini her zaman yenilediklerini belirten Bingöl, “Cumhurbaşkanımızdan ricamız çocuklarımızın bulunması için ve evlerine geri getirilmesi için TBMM’de bir komisyon veya heyet kurulmasını rica ediyoruz” çağrısında bulundu.

"Kılıçdaroğlu’nu kınıyoruz"

CHP’den herhangi bir beklentilerinin de olmadığını söyleyen Bingöl, "CHP hep bunların yanındadır onların yandaşıdır. Özellikle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu kınıyorum. Kılıçdaroğlu Cumartesi anneleri adı altında eylem yapan kadınları ziyaret ediyor da bu anneleri neden ziyarete gelmiyor. Bir şey olduğu zaman Kılıçdaroğlu, ‘Biz vatanseveriz Atatürk partisiyiz” diye söyleniyor. Onlar Atatürkçü de biz Atatürkçü değil miyiz, biz bu ülkenin vatandaşı değil miyiz ve Kürt olduğumuz için Atatürk’ü sevmiyor muyuz? Kılıçdaroğlu bizleri öyle görüyor. Biz Kılıçdaroğlu’nu kınıyoruz" diye konuştu.