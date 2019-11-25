Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İşte açıklamanın tamamı:

''Yurt içinde ve yurt dışında terörle mücadeleye yönelik yürütülen başarılı operasyonlar ve elde edilen sonuçlar, bölücü terör örgütü PKK/PYD'de çözülmeleri hızılandırırken, örgütten kaçışları ve teslim olmaları artırmıştır.

25 Kasım 2019 tarihinde, Suriye Ayn El Arap ( Kobani) bölgesinden 2 terörist, İçişleri Bakanlığı unsurlarından Jandarma İkna timlerinin titiz çalışmaları neticesinde, M -16 silahı ve telsizleri ile birlikte, Suriye'den kaçarak Urfa'da sınır birliklerine teslim olmuştur

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. ''