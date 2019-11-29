“Kırmızı kategori”de aranan Afşin, PKK’ya 1997’de katılmıştı. Kandil’de 2010’da, “Mahmur cephe komutanlığı”nda ise 2014’te görev yapan Afşin, son olarak PKK/KCK’nın silahlı kadın yapılanması “YJA-Star” ve Sincar silahlı kadın yapılanması “YJŞ”de askerî kanat sorumlusu olarak faaliyet yürüttü.
PKK’lı haini MİT buldu SİHA uçurdu
29.11.2019 - 03:28 | Son Güncelleme: 29.11.2019 - 03:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MİT’in düzenlediği operasyonla, PKK/KCK adına Sincar’da faaliyet yürüten en üst düzey kadın örgüt mensubu “Medya Agit” kod adlı Beraat Afşin SİHA (silahlı insansız hava aracı) tarafından etkisiz hâle getirildi.
Etiketler : beraat afşin,pkk,pkk terörist,
665536 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/665536.aspx
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