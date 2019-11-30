Edinilen bilgiye göre, Edirne’den yola çıkan özel harekat polisleri yoğun sis nedeniyle Uzunköprü ilçesi Demirtaş Mahallesinde görüş açısını kaybederek zincirleme kazaya karıştı. 5 aracın karıştığı kazada 18 polis yaralandı. Kaza sonrasında yol kısa süre araç trafiğine kapatıldı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. 18 polisin tedavileri Uzunköprü Devlet Hastanesinde sürüyor.
Özel harekat polisleri kaza yaptı: 18 yaralı
30.11.2019 - 13:19 | Son Güncelleme: 30.11.2019 - 13:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Özel harekat polisleri, Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde, Demirtaş Mahallesi’nde kaza yaptı, 18 polis hafif şekilde yaralandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : edirne,özel harekjta,polis,kaza,
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