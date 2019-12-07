Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Soylu “Topluma verilen yanlış mesajlar, gelişigüzel yapılan yayınlar, suçlu profilini değiştiriyor. Günlük hayatta şahit olduğumuz pek çok cinayet hadisesinin aynısını yıllardan beri televizyon filmlerinde, dizilerde izliyorduk. Birilerinin bir şekilde etkilediğini, yönlendirdiğini, onlardan akıl aldığını, bir fikri altyapı oluşturduğunu kimse inkâr edemez” dedi. İHA