Soylu “Topluma verilen yanlış mesajlar, gelişigüzel yapılan yayınlar, suçlu profilini değiştiriyor. Günlük hayatta şahit olduğumuz pek çok cinayet hadisesinin aynısını yıllardan beri televizyon filmlerinde, dizilerde izliyorduk. Birilerinin bir şekilde etkilediğini, yönlendirdiğini, onlardan akıl aldığını, bir fikri altyapı oluşturduğunu kimse inkâr edemez” dedi. İHA
Bakan Soylu: Cinayetin altyapısı dizilerde
07.12.2019 - 03:26 | Son Güncelleme: 07.12.2019 - 03:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Antalya’da düzenlenen “112 Acil Çağrı Merkezi Personelleri Hizmet İçi Eğitimi” programında konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, son zamanlarda artan şiddet olaylarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
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667173 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/667173.aspx
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