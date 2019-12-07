Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Almanya’nın başkenti Berlin’de lisede okuyan kızı PKK’lı teröristler tarafından kaçırılan Maide T, mücadelesini sürdürüyor. Üç gün önce manşetten duyurduğumuz haber üzerine Türkiye’nin Berlin Büyükelçiliği Maide Ana için harekete geçti. PKK’nın kandırarak kaçırdığı Nilüfer T.’nin eşkâli tüm sınır ve gümrük kapılarına bildirilerek tedbir alındı. Avrupa ülkeleri polis teşkilatlarına da durum iletildi. Bu arada Alman devletinin ciddiyetsizliğini, PKK’yı desteklediğini ortaya koyan gelişmeler de yaşandı.



YAPACAĞIMIZ BİR ŞEY YOK

Türkiye’nin Berlin Büyükelçiliği yetkilileri Nilüfer T.’nin kaçırılması üzerinde güçlü bir çalışma başlattı. Anne Maide T. Alman Emniyetine bizzat başvurarak kızının PKK tarafından kaçırıldığını ve alıkonulduğunu belirterek kendisine onun adına gönderilen mektubun sahte olduğu bilgisini verdi.

Büyükelçilik Güvenlik Müşavirlerinin görüştüğü Berlin polis yetkilisi ise “Nilüfer T. Kendi isteğiyle PKK’ya katılmış, bizim yapabileceğimiz bir şey yok” dedi. Bu açıklama hem elçilik görevlilerini, hem de anne Maide T.’yi dehşete düşürdü.



İKİNCİ TUHAF MEKTUP

Alman polis yetkililerinin aynı zamanda Alman vatandaşı olan Nilüfer T.’nin PKK’ya kendi isteğiyle katılsa bile bu durumu normal bulması şaşırtıcıydı. Almanya tarafından da resmen terör örgütü olarak tanımlanan PKK’ya bir Alman vatandaşının kendi isteğiyle katılması normalse, DEAŞ terör örgütü mensubu Alman vatandaşlarının yargılanmasına ve hapse girmesine gerek yok. Çünkü sonuçta kendi istekleriyle katılmış olmaları durumu demek ki “yasal” kılıyor.

Bu çarpık zihniyet Berlin Belediyesi’nde de farklı şekilde ortaya çıktı. Belediyeden Aanne Maide T.’ye gelen bir mektupta yazılı olan “Kızınız cihatçı bir terör örgütüne katılmış, bu konuda bize bilgi verir misiniz?” ifadesi artık meseleyi Almanya açısından iyice trajik hâle getirdi.



LÜTFEN SES VERİN

Öte yandan Maide ana Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan Alman devleti nezdinde güçlü bir çıkış bekliyor.

Gazetemiz aracılığıyla duygularını dile getiren Maide Ana “Sonuçta kaçırılan kızım sadece Alman değil, aynı zamanda Türk vatandaşı. Bir Türk vatandaşı, Almanya’da, Türkiye’ye yönelik terör saldırılarını devam ettiren PKK tarafından kaçırıldı. Ben ortaya çıktım ve korkmadan kızımı arıyorum PKK’lı dernekleri kapısına giderek. Diyarbakır annelerine nasıl destek verildiyse aynını beklemek hakkım değil mi? Yok mu ses veren” diye feryat etti.

Maide T, kızını kaçıran PKK’lı derneğin kapısına dikilmiş, örgüt üyeleri Nilüfer T.’nin ağzından düzmece bir mektup yazmıştı.