Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “2019 Nobel Edebiyat Ödülü’nün Bosna soykırımının canisi masum Boşnak kardeşlerimizin katili, Miloseviç’in en büyük destekçisi ve soykırımın inkarcısı Peter Handke’ye verilmesini en sert şekilde kınıyoruz. Vicdan sahibi her insanı derinden yaralayacak, Nobel ödüllerini bir kez daha tartışmalı hale getirecek bu tarihi hatadan bir an önce dönülmesini bekliyoruz” denildi.
MSB: “2019 Nobel Edebiyat Ödülü’nün Peter Handke’ye verilmesini en sert şekilde kınıyoruz”
07.12.2019 - 19:08 | Son Güncelleme: 07.12.2019 - 19:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı, 2019 Nobel Edebiyat Ödülü’nün Bosna soykırımının canisi ve bebek katili Miloseviç’in en büyük destekçisi Peter Handke’ye verilmesini sert bir şekilde kınadı.
Etiketler : Nobel Edebiyat Ödülü,MSB,
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