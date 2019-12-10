Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olayın yanlış aksettirildiğini iddia eden İpekçi, skandal ifadeler kullandı. İpekçi, Güngören’de komünizme ve kapitalizme alternatif bir ekonomik sistem geliştirdiği için ‘dış güçlerin’ hedefi olduğunu ileri sürdü ve “Amir olarak verdiğim talimatın arkasındayım” diye konuştu.