Olayın yanlış aksettirildiğini iddia eden İpekçi, skandal ifadeler kullandı. İpekçi, Güngören’de komünizme ve kapitalizme alternatif bir ekonomik sistem geliştirdiği için ‘dış güçlerin’ hedefi olduğunu ileri sürdü ve “Amir olarak verdiğim talimatın arkasındayım” diye konuştu.
O Başkan'dan skandal savunma!
10.12.2019 - 03:22 | Son Güncelleme: 10.12.2019 - 03:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Güngören Belediyesi’nde bir çalışana kendisini gördüğü hâlde ayağa kalkmadığı gerekçesiyle tuvalet önünde “gelene geçene ayağa kalkma” cezası veren ve gelen tepkiler üzerine istifa etmek zorunda kalan Başkan Yardımcısı Veysel İpekçi kendini savundu.
Etiketler : güngören belediyesi,
667722 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/667722.aspx
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