Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Michael-Christos Diamessis’i Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu. Büyükelçi Diamessis’in bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Büyükelçisini kabul etti
10.12.2019 - 17:39 | Son Güncelleme: 10.12.2019 - 17:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan’ın Ankara Büyükelçisi Michael-Christos Diamessis’i kabul etti.
Kaynak: İHA
Etiketler : recep tayyip erdoğan,yunanistan büyükelçisi,
667912 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/667912.aspx
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