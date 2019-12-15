Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Terör örgütü YPG/PKK’nın, Suriye’nin Kamışlı bölgesinde yerleştirdiği el yapımı patlayıcıları (EYP) temizleyerek, bunları Türk güvenlik güçlerinin yerleştirdiği yalanıyla kara propaganda yürüttüğü ortaya çıktı.

Suriye barınma alanlarından kaçarak teslim olan terör örgütü YPG/PKK mensupları S.T. ve H.Ş, ifadelerinde, Kamışlı’nın en kalabalık sokak ve caddelerine örgüt tarafından EYP düzenekleri konulduğunu, daha sonra bu EYP’lerin göstermelik olarak örgüt mensuplarınca tespit edilmiş gibi imha edildiğini anlattı. EYP’lerin tespit ve imha edildiğine ilişkin görüntülerinin örgüte yakın medya organlarında ve sosyal medyada paylaşıldığını belirten S.T. ve H.Ş, bölge halkına söz konusu EYP’lerin Türk güvenlik güçleri ve istihbarat birimleri tarafından eylem yapmak amacıyla yerleştirildiğinin söylendiğini, bu sayede halkın Türkiye’ye karşı kışkırtılmak istendiğini aktardı.

Güvenlik kaynakları, örgütün, Türkiye aleyhine yürüttüğü propaganda faaliyetleriyle, Kamışlı’da yaşayan Suriyelileri Barış Pınarı Harekâtı’na ve Türkiye’ye karşı gösteri yapmaya zorladığını kaydetti.

SINIRDA ASAYİŞ BERKEMAL

Millî Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya hesabından “Eller tetikte, gözler ufukta” başlığı ile sınır nöbeti tutan askerlerin fotoğrafları paylaşıldı. MSB’nin Twitter hesabındaki paylaşımda “Hudut kartallarımız, sınırlarımızın güvenliği için al sancağımızın dalgalandığı her yerde 7 gün 24 saat boyunca vatan nöbetine devam ediyor” ifadelerine yer verildi. Kısa sürede yüzlerce beğeni alan fotoğraflar, sosyal medya kullanıcılarından yoğun ilgi gördü.