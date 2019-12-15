Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA

Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Kati Piri’nin ardından göreve gelen yeni Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, ocak ayında Türkiye’ye geliyor. Raportör Amor’un gündeminde mülteciler olacak. Bir grup gazeteciye konuşan Türkiye - AB Karma Parlamento Komisyonu (KPK) Eş Başkanı İsmail Emrah Karayel, AP’nin yeni Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor’un Türkiye programını, AP üyesi Tomas Zdechovsky’in Diyarbakır’da HDP binası önünde nöbet tutan anneleri ziyaretini ve kasım ayında Avrupa Parlamenterler ile yaptığı görüşmelerin detaylarını anlattı.

Amor ile bir toplantı yapacaklarını belirten Karayel “Hem onu dinleyeceğiz hem de üyelerimizin söyleyecekleri olacak. Amor’un hangi şehri ziyaret edeceği net değil ama geldiğinde toplumun her kesiminden STK’lar ile görüşülmesi konusunu hatırlattık. Parti grupları ve bakanlarla da görüşecek. Ziyaretin kapsamı mülteciler olacak. Amor, hem mültecilerle ilgili yapılanları hem de AB’nin destekleriyle ilgili süreci net görecek” dedi. Rapordaki ifadeleri önemsediklerinin altını çizen Karayel “Biz Avrupa’nın eleştirilerine bir şey demiyoruz. Ancak, temelsiz eleştiriler Türk toplumunu rahatsız ediyor. Görüşmemizde verdiğim örneklerden bir tanesi, Türkiye’deki olağanüstü hâlin kaldırılmasıydı. Daha önceki raporda bunu küçücük bir paragraf şeklinde ifade ettiler. Ama Türkiye’deki olumsuzluklarla ilgili paragraflarca yorum yaptılar” diye konuştu.

Karayel, raportörle yaptığı görüşmede Diyarbakır anneleri ile ilgili de kapsamlı bir şekilde kendisini bilgilendirdiklerini ifade ederek “Kendisi de araştıracağını söyledi. Ayrıca, Cumhurbaşkanı’mız ile görüşme noktasında bir taleplerinin olduğunu da biliyoruz. Daha önce Cumhurbaşkanı’mız raportörleri kabul ediyordu. Ama önceki raportörün (Kati Piri) sübjektif yaklaşımından dolayı artık bırakın Cumhurbaşkanı’mızı bakanımız bile kabul etmemişti” ifadesini kullandı.

TOMAS’IN ZİYARETİ AP’Yİ MEMNUN ETMEDİ

Karayel, daha önce AP üyesi Zdechovsky’in HDP binası önünde nöbet tutan annelere yaptığı ziyareti de hatırlattı. Karayel, Zdechovsky’in Diyarbakır’ı modern ve güzel bir şehir olarak görünce çok şaşırdığını söyledi. Çukur eylemlerinin yaşandığı yerleri gezdiğini ifade eden Karayel “Yeni projelerle Diyarbakır’ın yeniden ayağa kaldırıldığını gördü. Diyarbakır anneleri ile ilgili de kapsamlı bilgiler aldı. Anneler, kız ve erkek çocuklarının dağa kaçırıldığını, bunun sorumlusunun da HDP olduğunu söylediler. Daha sonra, Zdechovsky de PKK’nın terör örgütü olduğunu, küçük yaşta çocukların dağa kaçırılmasının yanlış olduğunu ifade etti” dedi. Zdechovsky’in yaptığı ziyareti diğer üyelerin de yakından takip ettiğini kaydeden Karayel “En son AP’ye yaptığımız ziyarette bazılarının Zdechovsky’in Diyarbakır’a gelmesinden memnun olmadığını gördük” diye konuştu.

24- 27 Kasım’da Avrupa Parlamentosuna yaptığı ziyarette parlamenterle yaptığı görüşmeleri de anlatan Karayel şunları söyledi: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘Kapıları açarız’ sözleri karşısındaki tedirginlikleri hâlâ devam ediyor. Türkiye, her zaman dediğini yaptığı için ülkemize karşı atacakları adımlarda bunu öncelikli değerlendiriyorlar. Biz de dedik ki: ‘18 Mart mutabakatı kapsamında vize serbestisi ile ilgili çalışmaları yapıyoruz. Kaçak göçü önlüyoruz ama bunun unsurlarından bir tanesi Avrupa’ya gelişi yasal şekilde temin etmek. Mülteciler yasal şekilde gideceklerini bilirlerse bunun için sabredebilirler. Ama bu iş çok yavaş giderse herkes yine geçmek için kaçak yolları deneyecek. Bunun içinde sadece Ege hattı değil, kara hattı da var’ dedik.

DEAŞ’lıların geri gönderilmesi gündeme getirilince, Avrupa kulağının üstüne yatıyor. Bunu hiç konuşmayarak, kendi kendince düzene gireceğini sanıyorlar. Türkiye, geri gönderince de mecbur kalıp alıyorlar.”