Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Oğlu Ramazan için oturma eylemi yapan anne Mevlide Üçdağ “Hatice Ceylan’ın oğlu annesini televizyonda gördü ve ondan etkilenerek döndü, ailesine kavuştu. Oğlum eğer beni izliyorsan ne olursun onlardan ayrılıp gel, teslim ol. Güvenlik güçleri seni bana getirir” dedi.

Remziye Akkoyun da Kürtçe yaptığı açıklamada oğlu Azat’a seslendi. “Bak Cafer geldi, Azat sen de gel, sen de kaç. Çadırda seni bekliyorum. Sen de gel, devlete teslim ol. Hâlimi görüyorsun, sen gelene kadar buradan ayrılmayacağım. İnşallah sen de Cafer gibi gelirsin. Azat sen de annenin yanına gel” ifadelerini kullanan Akkoyun, evladına kavuşmak istediğini belirtti.

Beş yıl önce dağa kaçırılan oğlu Roşat için Hakkâri’nin Şemdinli ilçesinden gelerek eyleme dahil olan anne Necibe Çiftçi de “Oğlum eğer beni izliyorsan sen de dön. Anneni seviyorsan dön. Senin kardeşini şehit ettiler. Geriye 4 yetim kaldı. Yeter artık. Eğer gücün yetmiyorsa bize telefon aç, seni kurtaralım” diye konuştu.

Kızı Mekiye Kaya için oturma eylemi yapan Hüsniye Kaya da “Mekiye, sesimi duyuyorsan gel, devlete teslim ol. Hiçbir şey yapmazlar sana. Ne olur çabuk gel artık dayanamıyorum” şeklinde konuştu.