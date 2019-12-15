Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

''Sarraj oranın meşru bir başkanı, Hafter ise meşru bir başkan değil illegal bir yapısı olan bir kişi. Uluslararası mutabakatın olduğu bir isim de değil. Yaptığımız çalışmalarda Libya'ya yönelik uluslararası haklardan kaynaklı mutabakat imzaladık. Bunlardan biri deniz yetki alanı diğeri ise güvenli ve askeri işbirliği ile ilgili.

"BU ADIM İLE SEVR TERS DÜZ EDİLMİŞ DURUMDA"

Bunlarla birlikte Türkiye aleyhinde tek taraflı adımlar atılmasına izin vermeyeceğimizi açıkça ortaya koyduk. Bu adım ile Sevr ters düz edilmiş durumda...

'ÜLKEMİZ BUNUN KARARINI VERECEKTİR'

''Libya'ya asker gönderimi konusunda ise böyle bir davet, böyle bir talep Libya tarafından Türkiye'ye gelecek olursa, nasıl bir inisiyatif üstleneceğimize dair, ülkemiz bunun kararını verecektir.''

''DOĞU AKDENİZ'DE YANIMIZA GÜÇLÜ ŞİRKETLERİ ALABİLİRİZ''

''Doğu Akdeniz havzası önemli hidrokarbon rezervlerine sahip. Son dönemde bazı şirketlerin keşif haberlerini de duyuyoruz. Olur ki belki yanımıza uluslararası camiada güçlü olan bazı şirketleri de alma durumu söz konusu olabilir.''

ABD SENATOSUNUN SKANDAL 1915 KARARI!

ABD'yi sözde soykırımı iç siyaset malzemesi yapmayı son vermeye davet ediyoruz. Biz belgeyle konuşuyoruz, siz karar alsanız ne yazar.

Kızılderililerin tarihi ABD'nin yüz karasıdır. Biz savunmada savunmada değil, taarruzda olacağız. Batı'nın gerçek yüzünü göstereceğiz.

KÜRECİK VE İNCİRLİK KAPATILACAK MI?

İncirlik üssünün kapatma gibi bir karar söz konusu olursa bu bize aittir. Kapatılması gerekiyorsa İncirlik ve Kürecik'i kapatırız. Türkiye kabile ülkesi değildir.