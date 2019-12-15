Bakan Kasapoğlu, Hırvatistan'da gerçekleştirilen 2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları Ön Eleme Grubu müsabakalarının seremonisinde İstiklal Marşı'nın yarıda kesilmesine sosyal medya hesabından "GücümüzGençliğimiz" etiketiyle yaşanan olayın videosunu da ekleyerek yaptığı paylaşımda, "Engelleyemezsiniz..!" ifadesine yer verdi.