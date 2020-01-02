Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Muğla’da Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un da yakından takip ettiği çalışmalarda, villa, rezidans ve otel inşaatı gibi kaçak yapıların yıkımı aralıksız devam ediyor. Muğla ve özellikle turistik Bodrum, Marmaris ve Fethiye olmak üzere tüm ilçelerinde belirlenen 1.584 yapı belirli aralıklarla yıkılacak. Bölgede görevlendirilen dört müfettiş, ekiplerle çalışma yürüterek yapı kayıt belgelerini incelemeye aldı. Ekipler, alanda da denetimlerde bulunarak fotoğraf ve videoyla yapılan tespitleri kaydetti. Çalışmalar, uydudan çekilmiş fotoğraflarla kıyıların eski ve yeni hâli karşılaştırılarak desteklendi. İlk etapta villa, rezidans ve otel inşaatı gibi kaçak yapıların yıkımına başlandığını belirten Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ömür Özdil “Bodrum’daki süreç yüzde 99 seviyesine geldi. Yakın zamanda Marmaris, Datça, Menteşe ve birçok ilçemizde yapılan tespitlerin ardından belirlenen aykırılıklara göre kaçak yapılardaki yıkımlar devam edecek. Muğla’da yaklaşık 200 bin yapı kayıt belgesi alınmış durumda. Öncelikli olarak korunan alanların üzerinde yoğunlaşıyoruz” dedi. Muğla genelinde 1.584 yapı kayıt belgesinin incelemesinin tamamlandığına değinen Özdil, yaklaşık 3 bin 500 yapı kayıt belgesiyle ilgili de incelemelerin tamamlanmak üzere olduğunu bildirdi. İncelemesi tamamlanan yapı kayıt belgelerinden 984’ünün iptal edildiğine dikkati çeken Özdil “Bunlardan 138 yapının da yıkımı şu ana kadar tamamlandı. İmara aykırı yapılara asla izin vermeyeceğiz” diye konuştu.