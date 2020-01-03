Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada anne ve babasının mezarını ziyaret ettikten sonra mezarlıktan ayrıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan anne ve babasının mezarını ziyaret etti
03.01.2020 - 14:55 | Son Güncelleme: 03.01.2020 - 14:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karacaahmet Mezarlığı'na gelerek anne ve babasının mezarını ziyaret etti.
Kaynak: İHA
Etiketler : cumhurbaşkanı,recep tayyip erdoğan,
672807 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/672807.aspx
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