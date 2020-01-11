İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince geçen yıl gerçekleştirilen operasyonlarla terör örgütlerinin en önemli finans kaynaklarından biri olan uyuşturucu madde satışına ağır darbe vuruldu. 2019 yılında ülke genelinde toplam 148 bin 828 uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Bu operasyonlarda 219 bin 970 şüpheli gözaltına alınırken, gözaltına alınanların 25 bin 931’i tutuklandı.
2019 yılında uyuşturucu satışına büyük darbe!
11.01.2020 - 12:11 | Son Güncelleme: 11.01.2020 - 12:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince geçen yıl gerçekleştirilen operasyonlarla terör örgütlerinin en önemli finans kaynaklarından biri olan uyuşturucu madde satışına ağır darbe vuruldu.
Etiketler : terör,uyuşturucu,içişleri bakanlığı,
674457 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/674457.aspx
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