Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Libya'da kalıcı barış, ateşkes ve siyasi çözüm için çabalarımızı sürüdüreceğiz."
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Libya açıklaması
15.01.2020 - 14:30 | Son Güncelleme: 15.01.2020 - 14:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Libya'da kalıcı barış, ateşkes ve siyasi çözüm için çabalarımızı sürüdüreceğiz."
Kaynak: İHA
Etiketler : Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,
675230 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/675230.aspx
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