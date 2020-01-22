Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Firmaya ait 890 Türk işçinin çalıştığı üstte 424 işçinin çıkartılmasının da Amerika’nın Türkiye, Suriye ve Irak’tan çekileceği iddialarını beraberinde getirdi. Türk Harb-İş Sendikası Adana Şube Başkanı Erdal Akalın, işten çıkartılmaların etik olmadığını belirterek “Biz kendilerine bu ekonomik şartlarda işçi çıkartılmalarının insanları çok kötü etkileyeceğini belirttik. Toplu bir işçi kıyımı var. 31 Mart 2020 itibarıyla yeni bir toplu sözleşme dönemine girileceğini ve ABD’nin bu vurdum duymaz tavrının sözleşmenin seyrini etkileyebileceğini, sert bir ortamda görüşmelerin geçeceğinin bilinmesini isteriz” ifadelerini kullandı. İşçi çıkartmalarda şirketin gösterdiği gerekçenin Amerika’nın bölgeden çekilme girişimine bağlı olduğunu aktaran Akalın “Irak, Suriye ve Türkiye’den çekilmek istediklerini belirtiyorlar ve buna bağlı olarak da kadro daraltılmasına gitmek istiyorlar. ABD hükûmeti çekilmek istiyor. Şirket sadece hükûmetin yetki verdiği düzeyde işçi çalıştırır. Şirketin yetkililerinin söylediği sözler bunlar. Buradan ‘ABD çekiliyor biz de buna bağlı olarak işçi azaltıyoruz’ dediler” diye konuştu.